Pourquoi la prochaine mise à jour de Windows 10 améliorera Google Chrome

En lançant la nouvelle version de son navigateur Edge, Microsoft a intégré la communauté Chromium et s'est indirectement liée à Google Chrome. Les améliorations de Windows 10 à l'égard d'Edge profitent ainsi au navigateur star de Google… et ce ne sont pas ses utilisateurs qui s'en plaindront.

La gestion des notifications de Google Chrome depuis l'Action Center de Windows 10 est désormais plus au point… et Google peut dire merci à Microsoft. En adoptant Chromium pour la dernière mouture de son navigateur Edge, Microsoft déploie sur Windows 10 des nouveautés et améliorations qui bénéficient aussi bien à Edge qu'à Chrome. Un cas de figure qui permet au géant de Redmond de faire d'une pierre deux coups sans vraiment le vouloir, mais qui bénéficie aussi et surtout à de nombreux utilisateurs des deux navigateurs sous Windows.