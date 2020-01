Maintenant qu'Edge dépend de Chromium, Microsoft aide Google à en améliorer la gestion des onglets

Une fonctionnalité exclusive à Edge repérée par les équipes de Chrome



Microsoft va partager ses travaux pour améliorer le projet Chromium



Source : The Verge

Microsoft a depuis quelques jours lancé son nouveau navigateur Edge . Le logiciel utilise désormais le moteur de rendu de Chormium et partage la même architecture technique que Google Chrome, pour une meilleure compatibilité avec les différents sites web.Les équipes de Google et Microsoft travaillent désormais sur des produits similaires et le moteur de recherche souhaite aujourd'hui s'inspirer des meilleures idées développées par les ingénieurs de Microsoft.The Verge a repéré sur Gerrit, un outil de travail collaboratif à destination des développeurs, une discussion entre Leonard Grey, ingénieur chez Google et son confrère de Microsoft Justin Gallagher.Le premier semble visiblement intéressé par la fonctionnalité de déplacement d'un groupe d'onglets dans une nouvelle fenêtre depuis le menu contextuel associé. «», écrit-il.Ce type de fonctionnalités n'est disponible aujourd'hui que sur Edge mais le message a été parfaitement reçu chez Microsoft, qui va aider Google à implémenter cette fonctionnalité dans Chrome en partageant son travail et ses avancées. «», répond Justin Gallagher.Microsoft s'était engagée lors de l'annonce de la refonte de son propre navigateur à partager ses modifications au projet Chromium afin d'améliorer l'ensemble de la plateforme et des produits associés.On peut désormais s'attendre à voir le déplacement d'un groupe d'onglets apparaître dans les versions Canary de Google Chrome, qui sont réservées aux utilisateurs avancés à des fins de tests, avant le lancement grand public dans une version future du navigateur.