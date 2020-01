Mozilla encourage les étudiants à réfléchir à l’éthique avant d’accepter un poste dans la tech

© Mozilla

Répondre aux interrogations des étudiants

Un contexte particulier

« With Great Tech Comes Great Responsibility », une adaptation de l'aphorisme rappelant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, est un petit manuel en 11 pages qui tente d'alerter les étudiants sur les profonds questionnements éthiques posés notamment par le développement de l'intelligence artificielle.», explique Ashley Boyd, vice-présidente de Mozilla, au site Motherboard . Car derrière l'image rutilante que les entreprises de la tech veulent bien se donner se cachent souvent des réalités bien sombres.Aussi le fascicule de Mozilla aborde plusieurs thématiques clés, comme les organisations syndicales qui — exemples à l'appui — ont à de nombreuses reprises obtenu gain de cause au sein de ces entreprises. L'éditeur donne également la parole à un certain nombre d'employés de la tech, qui prodiguent de riches conseils quant aux bonnes questions à se poser lorsque l'on est confrontés à un dilemme éthique.L'organisation interne des entreprises doit également figurer en bonne place dans les préoccupations des étudiants. «», s'interroge le livret de Mozilla ; l'idée sous-jacente étant de s'assurer que le ou la futur employé·e saura comment son travail est utilisé par l'entreprise qui a sa préférence.La publication du magazine de Mozilla n'est pas inopportune. En cette période où de grands raouts de recrutement sont organisés dans les universités américaines, une forme de contestation — justement guidée par les questions éthiques — commence à germer aux États-Unis.Vice rapporte ainsi que des étudiants de 16 universités américaines ont récemment manifesté contre les liens tissés entre leur établissement et des entreprises aux implications troubles. C'est notamment le cas de l'UC Berkeley, qui reçoit environ 20 000$ par an du géant de la data Palantir pour avoir le droit de piocher dans ses talents. D'autres manifestations universitaires ont également fait montre d'une opposition de plus en plus forte aux techniques de reconnaissance faciale sur les campus.Aussi les conseils de Mozilla à ne pas s'engager dans des sociétés qui affaiblissent les communautés vulnérables, ou qui cautionnent des conditions de travail d'un autre âge trouveront assurément une oreille attentive du côté de ces militants. Pas de quoi piétiner leurs rêves de mettre leurs compétences à profit pour autant : on trouve par exemple en page 6 du fascicule le témoignage d'une personne qui, après avoir travaillé pour les Big Tech, dit avoir trouvé le salut en fondant une organisation à but non lucratif. Précisément le type de structure dont Mozilla se revendique d'ailleurs.