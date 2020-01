Ouverture imminente de la plateforme Parcoursup : quelles nouveautés ?

Des conseils d'orientation professionnelle pour les personnes en reprise d'études

Les formations déploieront l'attente à partir du 19 mai

Source : Franceinfo

Elle n'a pas fini de faire frissonner les lycéens. Après une inauguration, en 2018, marquée par des délais d'attente à n'en plus finir, après une deuxième année ponctuée d'un nouveau bug , la plateforme Parcoursup revient pour une saison 3. Quelles surprises réserve-t-elle cette année ?En premier lieu, le site d'orientation mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va accueillir plus de 600 nouvelles formations en 2020. Au programme : les instituts d'études politiques (IEP, aussi appelés « Sciences Po »), de nouvelles écoles de commerce et de management post-bac, des écoles supérieures de cuisine, ou encore des licences à l'université Paris-Dauphine. De plus, la plateforme applique la dernière réforme concernant l'accès aux études de santé (médecine, pharmacie, etc.).Avec ces nouveaux cursus, Parcoursup propose à présent plus de 15 000 voies aux lycéens, mais également aux candidats souhaitant reprendre leurs études. Car si ces derniers pouvaient déjà s'inscrire sur le site l'an dernier, ils bénéficieront désormais d'un module d'accompagnement dédié, appelé Parcours+. Son objectif : proposer aux candidats en reprise d'études, déjà titulaires du baccalauréat, «».Les inscriptions sur Parcoursup ouvrent aujourd'hui. Les candidats ont jusqu'au 12 mars 2020 pour formuler leurs vœux (10 au maximum), sans devoir les classer, mais en écrivant quelques lignes pour expliquer leur motivation. Ils ont néanmoins la possibilité de les hiérarchiser, via la fonction de « répondeur automatique », disponible dès le 19 mai cette année (contre fin juin l'an dernier). Les formations leur répondront ensuite par un « oui », un « non » ou un « en attente », ce dernier cas étant très fréquent.Les réponses devraient intervenir à partir du 19 mai et arriveront progressivement. C'est à ce moment qu'on pourra véritablement juger si Parcoursup a retenu les erreurs du passé. Le suspense reste donc entier pour cette nouvelle saison...