Quand on est une petite entreprise et que l'on souhaite fidéliser sa clientèle, un site web, une présence sur les réseaux sociaux et un peu de publicité ne suffisent pas toujours. Miser sur le marketing digital est souvent la solution recommandée, mais elle est, malheureusement, coûteuse, en argent et en temps. C'est pour faire face à ce problème qu'Hostinger a lancé, il y a quelques jours, son service Hostinger Reach.