libero78

Tout à fait d’accord. Mais j’ai tenté à plusieurs reprises de passer au nouvel Outlook (pas plus tard qu’hier) et il est encore très limité. Je rejoins l’avis de Psychopropre sur Thunderbird et BlueMail mais en plus de ça, le New Outlook, c’est toujours aucun support de plug-in, pas de Cal-Dav ou Card-Dav, un compte Live.fr omniprésent, une gestion des contacts et calendrier ultra basique et un affichage des tâches inexistante.