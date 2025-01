Duben

Oui pareil, je l’ai testé et j’ai rebasculé sur « l’ancien ». Des couleurs plus pastel, moins contrastées donc ce qui complique la distinction entre nouveaux et anciens mails par exemple. Des fonctions qui ont changé, peut être pas disparu mais qu’il faut probablement fouiller dans les options pour remettre comme c’est pratique pour soit.

Bon on va dire c’est cosmétique, on aime pas changer ses habitudes… peut être, mais j’ai pas de raisons de les changer. Et le gros point noir, j’ai des macros d’envoi de mails auto dans des fichiers Excel, ça ne fonctionne plus quand je suis sous le nouvel Outlook