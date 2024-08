Afin de faciliter l'accès aux éléments les plus fréquemment consultés, Outlook vous permettra d'épingler en haut du volet de navigation les dossiers que vous ouvrez le plus souvent. De plus, à l'instar de l'ancienne version d'Outlook, il sera de nouveau possible d'ajouter d'autres applications à la réunion. Enfin, vous pourrez par ailleurs voir apparaître diverses options de tri et de filtrage dans le nouvel Outlook. Pour vous simplifier la tâche, on vous a répertorié la liste des nouveautés attendues dans la messagerie de Microsoft en 2024 et 2025.