Microsoft renforce la sécurité d'Outlook.com, et cela pourrait poser un problème

Ce changement d'authentification s'accompagne de plusieurs incompatibilités. Ainsi, la version Light d'Outlook Web App ne sera plus prise en charge à partir du 19 août 2024. Dans les faits, elle ne sera plus fonctionnelle, puisque vous ne pourrez plus synchroniser vos e-mails.

Windows Mail et Calendar ont pour leur part été remplacés par Outlook sur les dernières versions de Windows.

Autre point : si vous aviez configuré un compte Gmail au sein d'Outlook.com, la synchronisation ne fonctionnera plus dès le 30 juin 2024. Microsoft oblige désormais à centraliser les comptes externes dans leur logiciel Outlook sur Windows ou macOS.