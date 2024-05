Outlook : Microsoft va améliorer les capacités de protection contre le spam et le phishing

Le mois dernier, Microsoft nous apprenait qu'il serait enfin bientôt possible de mieux organiser sa messagerie Outlook grâce à des copier-coller. À présent, et visiblement soucieuse de délivrer un service de messagerie plus sûr et plus efficace pour ses utilisateurs, la firme de Redmond vient de présenter une multitude de nouvelles options. En luttant plus efficacement contre le spam et le phishing, l'entreprise américaine entend réduire le risque de fraude et mieux protéger les données personnelles de ses clients.