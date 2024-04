Pour lutter contre le spam, Microsoft va brider Exchange Online

Microsoft n'est pas la seule entreprise à prendre des mesures pour lutter contre le spam. Google a également mis en place des seuils de spam et des directives d'authentification plus stricts pour les expéditeurs de mails en masse. Depuis le 1er avril, ceux qui souhaitent envoyer plus de 5 000 messages quotidiennement vers des comptes Gmail doivent configurer l'authentification de messagerie SPF/DKIM et DMARC pour leurs domaines. Ces mesures visent à renforcer les défenses contre le spam et les attaques de phishing.



En plus de ces mesures d'authentification, Google impose également certaines règles aux expéditeurs de mails en masse. Ils doivent éviter d'envoyer des messages indésirables ou non sollicités, proposer des options de désabonnement en un clic et répondre aux demandes de désabonnement dans un délai de deux jours.

En cas de non-respect de ces règles, Gmail rejettera purement et simplement les mails incriminés. Ces mesures sont conçues pour protéger les utilisateurs de Gmail contre le spam et les courriels indésirables, tout en garantissant que les expéditeurs respectent les meilleures pratiques en matière de mailing. À bon e-maileur.