Google a trouvé la parade pour limiter les spams Gmail

Google exige désormais que ceux qui souhaitent envoyer plus de 5 000 messages par jour vers des comptes Gmail mettent en place une authentification de courrier électronique SPF/DKIM et DMARC pour leurs domaines. Ces protocoles d'authentification aident à vérifier que les e-mails proviennent d'une source légitime, et non d'un expéditeur malveillant.

En plus de l'authentification, les directives de Google précisent que les expéditeurs d'e-mails en masse doivent éviter les envois non sollicités, proposer un moyen de désabonnement simple et répondre aux demandes de désabonnement dans les deux jours suivant leur réception. Ces mesures visent à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les e-mails qu'ils reçoivent et à réduire le nombre d'e-mails indésirables.

Google demande également aux expéditeurs de maintenir les taux de spam en dessous de 0,3 % et de ne pas usurper l'identité de Gmail dans les en-têtes « De ». Le non-respect de ces exigences peut entraîner des problèmes de livraison, tels que le rejet des e-mails ou leur classement automatique dans les dossiers spam des destinataires.