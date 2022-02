Anti-spam : attention, Gmail change les règles, avec plus de faux positifs

Il y a deux mois, Gmail renforçait le fonctionnement des modes de traitement des spams pour garantir aux utilisateurs et utilisatrices l'expérience la moins désagréable possible. Malheureusement, si des paramètres peu accessibles au grand public n'ont pas été correctement configurés, de nombreux mails légitimes peuvent se retrouver dans le dossier des spams. Beaucoup de plaintes de personnes surprises ont été recensées et Google a essayé d’éclaircir les choses notamment du côté des entreprises qui utilisent Gmail.