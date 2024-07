À quoi sert le nouvel onglet "Notifications" apparu dans Gmail ?

Gmail est désormais un client mail âgé, avec plus de vingt années d'existence au compteur, et probablement le plus populaire au monde avec plusieurs centaines d'utilisateurs. Google ne se repose pourtant pas sur ses lauriers, et intègre à intervalles réguliers des nouvelles fonctionnalités pour améliorer toujours un peu plus la gestion de ses courriers électroniques au quotidien.

Si les améliorations liées à l'intelligence artificielle sont souvent accompagnées d'une communication imposante de la part du géant de la recherche, il lui arrive aussi d'intégrer quelques nouveautés de manière discrète, comme l'onglet Notifications qui nous intéresse aujourd'hui.