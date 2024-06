Répondre encore plus rapidement à vos e-mails depuis Android ? Google a la solution avec Gmail Quick Reply !

Pas peu fière de sa nouvelle fonctionnalité, Google n'hésite d'ailleurs pas à la mettre en avant en vantant ses mérites. Dans une page Web officielle initialement repérée par Mishaal Rahman (via Android Authority), voici ce que nous pouvons apprendre concernant Quick Reply :

« Répondre aux e-mails est plus rapide et plus facile avec la réponse rapide dans Gmail. Désormais, vous pouvez répondre à partir de la nouvelle zone de texte en bas de votre conversation sans ouvrir un nouvel écran – idéal pour les e-mails qui nécessitent juste une réponse simple. Pour des réponses plus longues, développez la zone de texte pour plus d'options ».