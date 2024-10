Une boîte mail, c’est quitte ou double. Il y règne soit l’ordre le plus strict, soit un fouillis général. Et si Mountain View a décidé d’améliorer Gmail aujourd’hui, peut-être bien que les internautes sont moins méticuleux qu’on pourrait le croire. Quoi qu’il en soit, la messagerie de Google accueille dès aujourd’hui une mise à jour surprise qui devrait vous aider à mieux vous y retrouver parmi vos milliers de mails mal triés. Non seulement la nouveauté en cours de déploiement est pratique, mais en plus, elle est jolie.