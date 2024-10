En pleine transformation, Google Messages nous réserve des nouveautés qui, discrètes au premier abord, pourraient bien changer notre manière de l'utiliser au quotidien. Alors que l’application mise sur une meilleure intégration du RCS et s'apprête à accueillir les adeptes de Samsung Messages, ce rafraîchissement arrive à point nommé. Avec des changements visuels subtils et des fonctionnalités astucieuses, la messagerie de Google tente aussi de se rapprocher des codes esthétiques de WhatsApp et d’iMessage. De quoi consolider sa présence sur le marché des messageries instantanées et SMS.