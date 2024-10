La firme de Mountain View continue d'améliorer son application de messagerie maison, Google Messages. Après avoir annoncé une meilleure implémentation du protocole RCS pour iOS 18 depuis cet été, l'entreprise a continué d'optimiser le fonctionnement de celle-ci avec de petits ajouts esthétiques et fonctionnels, il y a à peine une semaine. Cette-fois ci, c'est du côté de la sécurité que Google a souhaité la faire progresser, en s'inspirant clairement d'Apple avec iMessages, pionnier dans l'adoption du chiffrement de bout en bout pour ses messages. On ne va pas bouder notre plaisir, surtout en considérant que des applications comme WhatsApp et Signal sont déjà fortement avancées en la matière. Google, pour rester compétitif, doit absolument aligner son service sur des normes de sécurité plus élevées.