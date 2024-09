À lire toute la richesse qu'apporte le message RCS, on pourrait aisément penser que le protocole est généralisé. Avec 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, 1 milliard sur Facebook Messenger ou encore 950 millions sur Telegram, on a tous plus ou moins tiré parti de ces fonctionnalités. Et pourtant, aucune de ces messageries n'a implémenté RCS. Ils ont simplement embarqué ces diverses interactions de manière propriétaire dans leurs applications. Plus précisément, ils les ont inventées et le message RCS tente maintenant de les standardiser.