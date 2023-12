Le protocole RCS a le vent en poupe ! 1 milliard d'utilisateurs utilisent désormais le successeur des SMS/MMS pour échanger des messages

Par rapport aux SMS et MMS, le RCS améliore drastiquement l'expérience utilisateur. Avec celui-ci, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de messagerie plus moderne et mieux sécurisée. Elle intègre des accusés de lecture, des réponses par fil de discussion, un partage de médias de meilleure qualité, des discussions de groupe optimisées et une meilleure confidentialité. Son déploiement s'avère une réussite pour Google, puisqu'il vient de franchir la barre du milliard d'utilisateurs.