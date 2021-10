Google lance un appel à Apple pour implémenter RCS dans iMessage

L'intérêt du RCS est simple : remplacer les SMS et MMS comme nous les connaissons, pour passer à cette technologie bien plus complète. Le but de celle-ci est de pouvoir offrir à toutes et tous une messagerie instantanée comparable aux iMessage d'Apple , mais aussi des transferts de fichiers de tous types, des notifications de disponibilité, du chat en groupe, des appels vidéo, un partage de géolocalisation, le tout via n'importe quelle connexion cellulaire ou Wi-Fi… bref, un système de SMS bien plus complet.