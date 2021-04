iMessage aurait pu débarquer sur Android en 2013 selon Eddy Cue

L'idée a pourtant trotté dans la tête d'Eddy Cue, vice-président en charge des services chez Apple, comme l'indique un échange d'e-mails versé au dossier d'Epic Games, à l'occasion du procès qui l'oppose au constructeur californien et qui débutera le 3 mai prochain.

« Nous avons vraiment besoin d'apporter iMessage à Android. J'ai mis quelques personnes sur le sujet, mais nous devrions aller à toute vitesse et en faire un projet officiel... Voulons-nous perdre l'une des applications les plus importantes dans un environnement mobile au profit de Google ? » écrit Eddy Cue.

« Ils ont la recherche, le courrier, la vidéo gratuite et se développent rapidement dans les navigateurs. Nous avons la meilleure application de messagerie et nous devrions en faire la norme du secteur. Je ne sais pas comment nous pouvons la monétiser, mais elle ne nous coûte pas cher à gérer » ajoute t-il un peu plus loin.