« Ce lancement est l'aboutissement d'années de collaboration entre les opérateurs de téléphonie mobile, les fabricants d'appareils et les fournisseurs de technologie. Il représente un pas en avant dans la mise à disposition de la messagerie RCS, riche en fonctionnalités, à un plus grand nombre d'utilisateurs, à la fois sur iOS et Android », se félicite Tom Van Pelt dans un communiqué de presse.