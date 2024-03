On en sait plus sur la prise en charge des services de messagerie tiers par WhatsApp

On ne sait pas encore quand ces nouveautés apparaîtront dans la version stable de l'application. Toutefois, avec l'entrée en vigueur du DMA en mars, il est temps pour les géants de la tech de rendre leurs copies. La version bêta de WhatsApp sur iOS est également concernée par ces tests, et nous pouvons supposer que Meta travaille d'arrache-pied pour rendre tout ceci plus concrets au plus vite.

Mais, attention, les utilisateurs qui ne résident pas dans l'Union européenne ne pourront pas accéder à des services tiers à partir de WhatsApp, Meta ayant précisé que la fonctionnalité ne sera déployée que dans les territoires concernés par le règlement. Du moins, jusqu'à ce que d'autres pays s'y mettent, à l'instar du Japon, qui semble prêt à marcher sur les traces de l'Europe.