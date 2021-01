WhatsApp Gate : Signal et Telegram se partagent plus de 32 millions de nouveaux utilisateurs

Selon The Guardian, et d'après les chiffres du Home Affairs Committee de la chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni, sur les trois premières semaines de janvier, l'application Signal a gagné quelque 7,5 millions de nouveaux utilisateurs à travers le monde. Jusque là, la messagerie n'était utilisée que par une poignée d'individus ; avec le « WhatsApp Gate » - et le support de Elon Musk et Edward Snowden - elle est rapidement arrivée en tête des téléchargements sur l'App Store et le Play Store.

Toutefois c'est l'application Telegram qui aurait le plus profité de cette polémique, avec 25 millions de nouveaux adeptes recensés sur cette même période. À noter que la polémique WhatsApp n'est sans doute pas la seule raison à cette adoption massive.

L'engouement pour Telegram peut en effet aussi s'expliquer par la fermeture du réseau Parler aux Etats-Unis, particulièrement convoité par des partisans extrémistes de Donald Trump. Suite à la suppression des serveurs, ces derniers ont massivement migré vers Telegram qui a d'ailleurs dû fermer des douzaines de conversations publiques dans lesquelles les membres échangeaient des propos jugés haineux.

Ironiquement, en termes de sécurité, Telegram fait pâle figure à côté de WhatsApp puisque le chiffrement de bout-en-bout des messages n'est pas activé par défaut, et le serveur chargé d'assurer le chiffrement n'est pas open source. Notons par ailleurs que la société travaille actuellement au développement d'un modèle économique basé sur la publicité.