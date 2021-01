WhatsApp deviendra inaccessible si vous refusez de partager vos données avec Facebook

Si WhatsApp figure encore paradoxalement parmi les applications de messagerie les plus sûres en vertu de son chiffrement de bout en bout systématique, il devient de plus en plus évident qu’il ne restera plus grand-chose de privé sur WhatsApp après le 8 février prochain. Certes, vos messages et leur contenu restent protégés par le chiffrement, mais Facebook montre bien ici que ce sont les métadonnées qui l’intéressent. Pas ce que vous pouvez bien raconter à vos contacts.

Cette mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp tombe à point nommé, en cela qu’elle est mise en vigueur peu de temps après qu’Apple a mis en place un nouveau barème de confidentialité des applications sur son App Store. Il est ainsi particulièrement effarant de constater l’appétit de WhatsApp en matière de données par rapport à un Telegram ou, mieux, un Signal qui ne collecte strictement rien sur ses utilisateurs.