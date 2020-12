Facebook limite les fonctionnalités de Messenger et Instagram en Europe

Le 21 décembre, les « services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation » devront s'assurer d'être conformes à une directive européenne. Baptisée ePrivacy et datant de 2002, cette dernière concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. L'idée est surtout de mieux lutter contre la pédopornographie.