Pour 2021, Facebook place l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie

Avec les confinements mis en place à travers le monde pour faire face à la pandémie, Facebook a connu une année record. Selon BuzzFeed, qui rapporte l'information, le réseau social a enregistré au mois de mars une moyenne quotidienne équivalente à l'activité enregistrée pour un jour de l'An.

En 2021, la firme de Mark Zuckerberg compte multiplier ses efforts pour attirer toujours plus d'utilisateurs et, surtout, pour les faire rester le plus longtemps possible sur ses pages. À cet effet, elle investit massivement dans le domaine de l'intelligence artificielle.