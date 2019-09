Horizon, Facebook dévoile son monde virtuel massivement multijoueur

Un monde ouvert proposant une infinité de possibilités



Zuckerberg convaincu que la réalité virtuelle sera la technologie dominante dans les prochaines années



Il y plus d'une décennie,faisait la Une de la presse mondiale. Cet univers numérique où les gens, sous la forme d'avatars, pouvaient discuter et interagir dans l'espace virtuel. Le produit a décliné très rapidement mais Facebook tente à nouveau ce type d'expérience avec, une expérience en réalité virtuelle disponible sur les casques Oculus.Le joueur sera propulsé dans un monde «» selon les dires de Facebook. Il pourra selon ses désirs discuter avec d'autres utilisateurs mais également explorer le monde, créer des objets ou des lieux et «».Facebook a bien conscience de sa piètre image concernant la confidentialité des informations personnelles de ses abonnés. Pour, la société a prévu des mécanismes permettant à l'utilisateur de s'isoler des autres joueurs, mais également de signaler et de bloquer des personnes aux comportements malveillants.Des guides « humains » seront disponibles à tout moment dans l'univers d'Horizon pour répondre aux questions et conseiller les «» de l'univers conçu par Facebook.Horizon est la preuve manifeste de l'intérêt de Mark Zuckerberg pour la réalité virtuelle. «», a déclaré le jeune PDG au, et ne semble pas découragé par le manque d'intérêt du grand public pour cette technologie.Il est possible, comme le rappelle TechCrunch , qu'Horizon devienne à terme le prochain Facebook. Alors que le réseau social voit son public vieillir et déserter la plateforme, les marques pourraient, si la réalité virtuelle devient la technologie dominante de demain, voir les marques migrer vers Horizon et y proposer leurs produits ainsi que de la publicité tout en s'évadant du monde réel.Horizon sera lancé en bêta fermée dès le début de l'année 2020 et si vous possédez un casque Oculus, vous pouvez d'ors et déjà vous inscrire à cette adresse