En théorie, Android et les navigateurs modernes sont conçus pour empêcher le suivi transversal entre sites, applications et identités réelles. En pratique, Meta et Yandex ont délibérément contourné ces limites. D’après une enquête menée par le collectif Local Mess – un groupe de chercheurs affiliés à plusieurs universités européennes –, leurs scripts de tracking, Meta Pixel et Yandex Metrica, exploitent des canaux internes au système Android pour transmettre des identifiants de navigation à leurs applications mobiles. Un dispositif pernicieux mis en place pour forcer la désanonymisation, en liant l’activité web à un profil personnel sans que l’utilisateur ou l’utilisatrice n’en soit jamais informé. Évidemment.