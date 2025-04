En examinant les permissions, les structures de code et les domaines contactés, John Tuckner met rapidement en évidence un schéma récurrent. 35 extensions au total sont reliées entre elles par un domaine signature (unknow.com) et des éléments techniques communs, cumulant plus de 4 millions d’installations. Certaines sont publiées sous des noms génériques, d’autres n’ont même pas d’interface visible. Les plus discrètes se contentent de pinguer un serveur de temps en temps. Les plus actives injectent des scripts, modifient les résultats de recherche, exfiltrent les cookies de sessions, ou redirigent les requêtes vers Bing via un système d’affiliation pour générer des revenus publicitaires.