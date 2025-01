Il est des cadeaux surprises dont on se serait bien passé au pied du sapin, et Cyberhaven pourra en témoigner. Vendredi dernier, l’entreprise spécialisée dans la prévention contre le vol de données a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque lancée le 24 décembre au soir, ayant conduit à la publication d’une version vérolée de son extension sur le Chrome Web Store le 25 au matin. Il aura fallu près d’une journée supplémentaire à ses équipes de sécurité pour détecter l’offensive, et 60 minutes de plus pour remplacer le plugin malicieux (v24.10.4) par une version saine (v24.10.5). Le 26 à l’aube, tout était rentré dans l’ordre, ou presque.