Quand on parle de sécurité en ligne, on pense souvent aux logiciels malveillants ou aux failles de nos systèmes d’exploitation. C’est oublier qu’une menace plus insidieuse se terre là où l’on s’y attend le moins, à savoir dans ces petites extensions de navigateur web que l’on installe sans trop réfléchir. D’après les chiffres officiellement annoncés par Google, Chrome, avec ses 65 % de part de marché, recense plus de 250 000 addons dans le Chrome Web Store. Autant dire que le choix est vaste, pour ne pas dire déroutant. Mais une statistique interpelle plus que les autres : 87 % de ces extensions cumulent moins de 1 000 installations, et la moitié compte moins de 16 téléchargements, ce qui pose un vrai problème de sécurité.