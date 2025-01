Vous aimez cuisiner de bons petits plats mais l'organisation n'est pas votre fort ? L'app Recipe Cart permet de gagner un temps précieux. On peut consulter les recettes sans avoir à scroller, imprimer et enregistrer les textes, demander au programme de faire une liste de courses sur Amazon (cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains cas) et faire des imports de recettes via des liens.