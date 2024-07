Oui, les navigateurs fondés sur Chromium envoient vos données à Google

Murphy-Law

C’est curieux qu’on en parle que maintenant…

Sur le navigateur « Vivaldi », basé également sur Chromium, on peut désactiver ce fameux « Hangouts ». C’est dans les réglages « Sécurité et vie privée ». Voir la doc de Vivaldi ici : Paramètres de confidentialité et de sécurité | Aide en ligne pour le navigateur Vivaldi

Et pour le flicage du CPU voir ici : Vivaldi Should Hide CPU utilization from google (cpu.getInfo, Meet/Hangouts) | Vivaldi Forum

Chez Vivaldi ils ont déjà tout prévu. J’aime vraiment ce navigateur !