Microsoft ne fait pas les choses à moitié. L'Ad Selection API se veut une solution globale pour remplacer les cookies tiers, ces petits fichiers qui permettent de vous suivre à la trace sur le Web. L'idée est de permettre aux annonceurs de continuer à afficher des publicités pertinentes, mais sans compromettre votre vie privée.

Pour y parvenir, Microsoft mise sur des concepts comme la confidentialité différentielle et l'anonymat k. En clair, vos données seront traitées de manière opaque et soumises à des contraintes strictes avant d'être utilisées pour le ciblage publicitaire. Cerise sur le gâteau, Microsoft promet que vous garderez le contrôle total sur vos données. Vous pourrez les consulter et les supprimer à votre guise. De quoi rassurer les plus méfiants d'entre nous ?