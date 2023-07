87 millions d'installations... et pourtant, ces extensions contiennent un malware, êtes-vous concerné ?

Cette découverte vient de Wladimir Palant, fondateur de l'entreprise eyeo et inventeur du plugin Adblock Plus. Il a récemment repéré un plugin nommé PDF Toolbox, qui offrait, à première vue, la possibilité de convertir des documents office et de modifier des fichiers PDF. Rien de folichon, il en existe une pelletée du même type. 2 millions de téléchargements et une bonne note donnée par les utilisateurs, tout semblait rouler. Cependant, en creusant un peu, il a détecté des éléments suspects dans le code de l'extension.