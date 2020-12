3 millions de personnes infectées par des extensions malveillantes pour Chrome et Edge

Les éditeurs d'extensions frauduleuses tentent d'attirer les utilisateurs en promettant des outils leur permettant de réaliser certaines tâches non officiellement prises en charge par les fournisseurs de services. Le grand classique concerne le téléchargement des vidéos diffusées en streaming. D'ailleurs, parmi les 28 extensions identifiées par Avast, plusieurs se déguisaient en downloader pour Facebook, Spotify, Instagram ou Vimeo.

Avast fait également mention d'extensions permettant d'envoyer des messages directs ou de publier des photos sur Instagram. Certaines promettaient même un mode invisible sur le réseau social.

Les malwares placés dans ces fichier .crx avaient pour but de collecter des données personnelles issues d'emails, des dates de naissance ou encore des données relatives à l'appareil en cours d'utilisation. Une analyse plus poussée a montré qu'une fois installées, ces extensions étaient en mesure de télécharger et d'installer des malwares sur la machine concernée.

Selon les retours recueillis par Avast, certains utilisateurs ont observé une modification de leur navigation. Puisque ces extensions ont accès à l'ensemble de la session Internet, elles sont effectivement capables de modifier la nature d'un lien et de rediriger les internautes vers des sites frauduleux pour orchestrer des tentatives de phishing.