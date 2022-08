Attention ! Ces 5 extensions Chrome malveillantes affectent déjà 1,4 million d'utilisateurs

La plus populaire d'entre elles est Netflix Party, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une fonctionnalité de « Watch Party » pour visionner des contenus à plusieurs et à distance. Contrairement à Amazon Prime Video ou à Disney+, cette option n'est pas disponible nativement sur Netflix. L'extension en question a été publiée sur le Chrome Web Store sous deux versions, l'une dépassant les 800 000 installations, et l'autre, les 300 000.

Il existait auparavant une extension également appelée Netflix Party, mais celle-ci a changé de nom pour Teleparty. Légitime, cette dernière a convaincu plus de 10 millions d'utilisateurs et permet de lancer des Watch Parties sur Netflix, mais aussi YouTube, Disney+, Hulu, HBO et Amazon Prime Video.

Les trois autres extensions malveillantes sont FlipShope – Price Tracker Extension (80 000 téléchargements),

Full Page Screenshot Capture – Screenshotting (200 000 téléchargements) et AutoBuy Flash Sales (20 000 téléchargements).