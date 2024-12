Vous avez sans doute déjà croisé cette option en fouillant dans les paramètres de votre navigateur : « Do Not Track ». Une belle promesse sur le papier, qui devait vous permettre de demander aux sites web de ne pas vous pister. Mais depuis que la fonctionnalité existe, la réalité s’est révélée tout autre. Massivement ignoré par la plupart des acteurs en ligne, l'outil s’est progressivement transformé en gadget rassurant pour les internautes, sans impact réel sur la protection de leurs données privées. Mozilla a donc décidé de tourner la page en supprimant Do Not Track de Firefox. Une décision pragmatique, qui invite à repenser les outils de protection de la vie privée.