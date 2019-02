« Do Not Track » permet de limiter l'accès aux données personnelles

Une fonctionnalité boudée par les géants du web

C'est une simple mise à jour du navigateur Safari d'Apple qui a confirmé la nouvelle.Selon nos confrères du site MacGénération , Apple a profité de la publication d'une version réservée aux développeurs pour annoncer la fin du support de la fonction « Do Not Track » dans son logiciel. Apple explique dans les notes de version que le standard de protection des données est désormais «».Le W3C (World Wide Web Consortium), l'organisme de standardisation des technologies web, avait prévenu discrètement ses partenaires de l'abandon de cette fonctionnalité jugée obsolète. « Do Not Track » permettait, si elle était activée, de limiter le suivi publicitaire des sites consultés, afin de se protéger des publicités ciblées. Le W3C voulait offrir un moyen simple aux internautes de protéger leurs données personnelles.Lancée en 2011, « Do Not Track » n'a jamais été un franc succès. En effet, le W3C n'imposait pas le respect de cette technologie aux géants du web. Les navigateurs web comme Google Chrome ou Internet Explorer ont intégré l'option, mais ne l'ont jamais activée par défaut ou communiqué sur son fonctionnement. Yahoo! et Facebook, quant à eux, n'ont jamais pris en compte « Do Not Track ». Et on peut le comprendre, ces entreprises générant leur chiffre d'affaires par les informations personnelles recueillies.Maintenant abandonnée, il faudra compter sur les éditeurs pour protéger au maximum sa navigation et ses données personnelles. Apple avec Safari intègre différents dispositifs empêchant à des sites de récolter des historiques de navigation. Mozilla est également très impliqué dans le respect de la confidentialité des utilisateurs et a intégré dans son navigateur Firefox différentes options de contrôle de la