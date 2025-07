C’était l’une des fonctionnalités les plus attendues sur mobile. Plus d’un an après avoir ouvert la voie sur Android, Microsoft étend enfin le support des extensions mobiles à Edge pour iPhone et iPad. L’option, encore désactivée par défaut et cachée dans les réglages expérimentaux, ne donne accès qu’à un jeu de modules encore limité, mais elle suffit à faire d’Edge le premier grand navigateur à proposer une vraie prise en charge des extensions web sur les deux principaux systèmes mobiles.