Bien entendu, Microsoft ne se contente de publicité intrusive pour faire la promotion de son navigateur. Les ingénieurs de la société travaillent d'arrache-pied pour l'enrichir en fonctionnalités. Depuis janvier, Microsoft Edge a introduit plusieurs nouveautés, principalement axées sur l’intégration de l’intelligence artificielle et l’amélioration de la productivité.

Le navigateur propose désormais la traduction automatique de fichiers PDF en plus de 70 langues, accessible en un clic depuis la barre d’adresse. Edge embarque également le modèle d’IA local Phi-4-mini, lequel permet de résumer de pages web, de réécrire du texte et, prochainement, d'effectuer une traduction en local sans passer par le cloud. Pour les entreprises, Copilot Chat s’enrichit de la capacité à résumer des fichiers Word, Excel et PowerPoint directement dans le navigateur, tandis que des agents métiers préconfigurés facilitent l’automatisation de tâches répétitives. Notons aussi que la gestion des onglets et des téléchargements bénéficie d’une meilleure automatisation, et la synchronisation entre appareils est devenue plus fluide.