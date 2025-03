7 raisons de passer à Vivaldi et d'abandonner enfin Google Chrome

On doit bien l'avouer : on l'a un peu sous-estimé. À tenter de tout faire, ses débuts nous semblaient un peu chaotiques et il ressemblait plus à une usine à gaz. Mais Vivaldi a évolué et s'il déborde toujours autant d'options, les maitriser vous permettra d'en faire véritablement un navigateur web à votre image.

Passons en revue 7 fonctionnalités phares qui, peut-être, vous laisseront tenter.

1. Absolument tout est personnalisable

Non, on ne parle pas d'appliquer un thème classique téléchargé dans le Chrome Web Store. Quand on dit que tout est personnalisable, c'est vraiment tout !

Directement au sein de ses paramètres, Vivaldi propose un créateur de thèmes. Vous pourrez choisir une image de fond et personnaliser les onglets, la barre de favoris ou la couleur de la police. Soit. C'est pratique, mais, jusque-là, rien d'extraordinaire.