Mettez Internet en pause avec la version 3.3 de Vivaldi

Ce n'est pas tout ce qu'apporte ce patch. Outre un nouveau thème par défaut avec la couleur « blurple » (mélange de bleu et violet) pour la fenêtre de navigation privée, on relèvera également la possibilité de bloquer des pages complètes avec le bloqueur de publicités et de tracking intégré à Vivaldi.

À l'instar de sa version Android, la mouture desktop permet maintenant de glisser/déposer des éléments du Speed Dial dans des dossiers.