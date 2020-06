Avec Vivaldi 3.1, le navigateur dope son système de notes

Les développeurs de Vivaldi ne chôment pas. Non contents d'avoir ajouté un bloqueur de publicités à leur navigateur il y a quelques semaines, voilà qu'arrive une nouvelle mise à jour solide. Sur desktop, les principales améliorations de cette version 3.1 concernent à n'en pas douter le système de notes.

Concrètement, cet outil, qui permettait jusqu'ici de prendre des notes (avec support de la syntaxe Markdown) et d'y ajouter des captures d'écran depuis la barre latérale, peut désormais s'afficher en pleine page et ressembler à un véritable logiciel de traitement de texte. Un éditeur visuel WYSIWYG a également été ajouté et, bien entendu, la synchronisation des notes entre les appareils est toujours de la partie.

Enfin, Vivaldi 3.1 améliore également ses performances (démarrage plus rapide et meilleure gestion des onglets) et propose des menus configurables. Il est en effet possible de déplacer les actions et sous-menus les plus fréquemment utilisées à sa guise dans les menus verticaux pour gagner en productivité.