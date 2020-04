Vivaldi 3.0 : le navigateur bloque la publicité et sort de bêta sur Android

Vivaldi : un navigateur toujours plus complet

Vivaldi sur Android sort de bêta

Source : Vivaldi

D'autres ajouts et améliorations sont bien entendu au menu de ce patch majeur.Conçu par des anciens d' Opera , Vivaldi est l'un des navigateurs web les plus personnalisables et complets sur le marché et vient d'ajouter une intéressante corde à son arc. En effet, en passant aujourd'hui en version 3.0, le logiciel ajoute notamment une option de blocage de publicité et de tracking intégrée.Créée en partenariat avec DuckDuckGo et ses outils, cette nouvelle fonctionnalité s'intègre au navigateur dans les paramètres ou directement via une icone de bouclier à gauche de la barre d'adresses. En quelques clics il est possible de définir des règles de blocages (aucun blocage, blocage des trackers ou blocage des trackers et des publicités) ou d'ajouter des sites en exceptions pour, par exemple, les soutenir financièrement.Cette fonctionnalité, de plus en plus adoptée par les navigateurs en général, permet ainsi de se passer d'extensions tierces pour bloquer le contenu indésirable.Et ce n'est pas tout : la mise à jour ajoute également une horloge dans la barre de statut. Au-delà d'afficher l'heure, cette fonction devrait plaire à celles et ceux qui recherchent la productivité car elle peut être utilisée comme alarme ou compte à rebours et dispose de nombreuses options (affichage des secondes, des aiguilles, pomodoro...).Enfin, on relèvera quelques améliorations du côté de la lecture vidéo en pop-out, comme la possibilité de les désactiver ou de naviguer à l'intérieur via une barre de progression.Après plusieurs mois de bêta, la version mobile de Vivaldi, uniquement proposée sur Android pour le moment, profite donc de cette mise à jour 3.0 pour sortir en bonne et due forme sur le Play Store . Celle-ci propose globalement les mêmes fonctionnalités que sur desktop, y compris celles tout juste mentionnées.Doté de nombreuses options pour personnaliser l'interface (et d'un dark mode natif !), Vivaldi sur Android propose notamment la synchronisation de nombreux éléments avec les moutures desktop (mots de passe, onglets, favoris, historique...etc.), un mode privé, la prise de notes, la capture d'écran ou encore la possibilité d'alterner aisément entre différents moteurs de recherches.