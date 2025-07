Depuis mai, Google a étendu son dispositif d’aperçus IA à plus de 100 pays. Sur ordinateur comme sur mobile, ces blocs colorés apparaissent en haut de page lorsqu’un utilisateur effectue une recherche. Ils condensent des informations issues de plusieurs sources, en quelques lignes générées par un modèle d’intelligence artificielle. On vous en parlait à cette époque sur Clubic, au moment du procès de Google aux États-Unis, pour abus de position dominante.

Selon les éditeurs, ce format détourne l’attention des internautes. Il capte le clic au détriment des liens classiques. « Le moteur de recherche principal de Google utilise abusivement le contenu web pour les aperçus de l’IA de Google », affirme le document transmis à Bruxelles. Il évoque une perte nette de visibilité, de lectorat et de revenus.

Plusieurs organisations ont signé la plainte adressée à Bruxelles. Parmi elles, l’Independent Publishers Alliance, une structure à but non lucratif qui défend les éditeurs indépendants, ainsi que le Mouvement pour un Web ouvert et l’association Foxglove. Ensemble, ils demandent une injonction provisoire pour limiter les effets immédiats des résumés IA. Leur argument : sans intervention rapide, l’accès à l’information risque d’en pâtir, tout comme la diversité des voix en ligne.