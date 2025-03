À travers ses recherches, « L'Oeil du 20h » a permis de dénombrer plus de 130 sites d'actualités factices accessibles via l'application Google. Ils se présentent comme des sources d'actualité gratuites, avec une publication quotidienne de nombreux articles aux titres accrocheurs. Et pour ajouter un vernis de sérieux, rien de tel que d'inventer des journalistes aux CV et biographies flatteuses.

Forcément, cette méthode virtuelle percute souvent la réalité, comme en témoigne l'enseignant-chercheur en macroéconomie, Gilles Dufrénot, victime d'un faux article élogieux à son sujet, illustré par une photo qui ne correspondait pas à son identité. « Au départ, on s’est demandé est-ce que c’était le directeur du journal, est-ce que c’était le journaliste… et puis en lisant l’article je me suis demandé si ce n'était pas une intelligence générative qui avait écrit le texte », finit-il par déduire.

Pour illustrer la simplicité du processus, l'équipe de « L'Oeil du 20h » a créé un site factice et a sollicité l'IA pour le remplir. En quelques heures, l'IA a généré des articles remplis d'erreurs, comme un récit erroné de la cérémonie des Oscars 2025, avec des films primés inexistants et un prix du meilleur scénario attribué à une IA.