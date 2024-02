Des organes de presse payés par Google pour publier des articles rédigés par... une IA ?

À la fin du processus, un rédacteur humain se chargerait de vérifier l'exactitude des textes avant de publier trois articles par jour. Selon Adweek, le programme mis en place par Google n'exigerait pas que ces articles assistés par l'IA soient étiquetés en tant que tels.

Dans le cadre de cet accord, les éditeurs seraient invités à utiliser la suite d'outils IA pour produire un certain volume de contenus pendant 12 mois. On évoque notamment la publication de trois articles par jour et d'une newsletter par semaine.

En retour, les organes de presse reçoivent une allocation mensuelle d'un montant annuel à cinq chiffres selon Adweek, ainsi que les moyens de produire gratuitement des contenus pertinents pour leur lectorat.